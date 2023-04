Via al progetto per la realizzazione dello svincolo del centro storico della frazione “San Lazzaro”, ad Agerola. Una importante novità, destinata a migliorare la viabilità e la vivibilità in questa zona periferica della cittadina dei Monti Lattari. Tutto ciò, grazie al completamento della strada Radicosa – Fontana. Si è svolta già la cerimonia di posa della prima pietra dell’opera.

Agerola, al via la realizzazione dello svincolo di “San Lazzaro”: “È un sogno che diventa realtà”

“È un sogno nel cassetto che finalmente diventa realtà – afferma il sindaco Tommaso Naclerio – Prende forma infatti la realizzazione di questo svincolo, molto atteso non solo dai residenti di San Lazzaro, ma da tutti gli agerolesi. Quello di ieri mattina – continua il primo cittadino – è stato un evento dal forte significato simbolico, perché ha segnato la fine di un iter procedurale lungo e faticoso che si è concluso grazie alla forte sinergia instaurata tra il Comune e i privati cittadini, che hanno ceduto gratuitamente il suolo”.

L’evento ha segnato dunque l’inizio dei lavori, per un importo complessivo di un milione e duecentomila euro circa, al fine di realizzare un’opera pubblica che migliorerà significativamente la qualità della vita della frazione di San Lazzaro. “E’ un risultato di portata storica – conclude Naclerio – che raggiungiamo grazie al lavoro continuo e costante di chi crede che tutto sia possibile: basta volerlo. Agerola continua a crescere”.

L’attività di manutenzione dei sentieri cittadini

Intanto, sempre nell’ottica di migliorare la vivibilità e accrescere i servizi, prosegue l’attività di manutenzione dei sentieri cittadini. Nei giorni scorsi si è svolta la pulizia del sentiero che collega Ponte con Bomerano, “dove affiorano tracce di un passato lontano – conclude il sindaco – come i gradoni e il ponte che attraversa il torrente Vasca, sulle cui sponde la presenza di grotte risalenti addirittura all’età preistorica evoca nei visitatori sensazioni impareggiabili ed emozioni uniche”.