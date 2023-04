L’avvocato Nino Coccoli è stato scelto come consulente della seconda commissione speciale Anticamorra e Beni confiscati del Consiglio regionale della Campania. Si tratta di una nomina prestigiosa per lui, che ha ricevuto l’investitura dalla presidente della commissione, Carmela Rescigno, con l’obiettivo di contribuire a potenziare il funzionamento dell’organismo e svolgere al meglio le sue attività, grazie alla sua esperienza maturata come libero professionista e nel suo lavoro presso importanti enti pubblici.

Pompei, l’avvocato Nino Coccoli consulente della Commissione Anticamorra della Campania

Coccoli sarà a supporto dell’organismo regionale di contrasto alla camorra per dare ulteriore slancio al percorso avviato dalla commissione, che dallo scorso novembre è impegnata nella prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e nel favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle mafie a fini sociali. La commissione raduna esperti in vari settori per rendere sempre più capillare il proprio impatto sul territorio.

La presidente della commissione, Carmela Rescigno, ha evidenziato che Coccoli è un tecnico di comprovata esperienza e competenza che conosce bene la pubblica amministrazione ed è di grande aiuto per l’attuazione delle finalità della Commissione, tra cui la promozione di iniziative volte a formare e diffondere una cultura della legalità.

“Massimo impegno per portare avanti il programma”

L’avvocato Coccoli si è detto “orgoglioso” del nuovo incarico e ha assicurato il massimo impegno per portare avanti il programma della commissione speciale. Ha dichiarato di lavorare con serietà e passione, anche nell’interesse del suo territorio, e di mettere tutta la sua esperienza e professionalità a disposizione della commissione per contrastare la criminalità organizzata in ogni sua forma.