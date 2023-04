Due targhe commemorative per Giulio Regeni e Mario Paciolla sono state installate in via Vittorio Veneto, a pochi passi dal Comune di Gragnano, su iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello D’Auria.

A Gragnano due targhe per Giulio Regeni e Mario Paciolla: “Tenere viva la ricerca della verità”

“Regeni e Paciolla erano due giovani professionisti con una forte passione per l’impegno civile – afferma il primo cittadino – La loro morte, in circostanze ancora da chiarire, rappresenta una ferita aperta per il nostro Paese. Abbiamo deciso pertanto di onorarli – continua – con l’apposizione di due targhe in via Vittorio Veneto, per rendere eterna la loro memoria e per tenere sempre viva la ricerca della verità su ciò che è accaduto in Egitto e in Colombia.

“Lo meritano le loro famiglie e tutti gli italiani”

Lo meritano le loro famiglie e tutti gli italiani. E lo meritano soprattutto due ragazzi, esempi fulgidi di un impegno e una curiosità che non moriranno mai”.