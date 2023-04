X-Country Campania-Basilicata due cambi di data ad Eboli e a Viggiano

Da quest’anno il circuito X-Country rappresenta per la mountain bike cross country il movimento più importante per le regioni Campania e Basilicata che quest’anno si sono unite per valorizzare ancora questo prezioso patrimonio a livello di gare, di atleti e di società che fanno attività.

La sinergia costituisce la forza di questo nuovo circuito voluto e sostenuto dai comitati regionali della Federciclismo campana e lucana con due scopi ben precisi: incentivare la partecipazione alle gare cross country soprattutto per le società che hanno atleti agonisti e la scoperta del territorio delle località di svolgimento delle gare.

Le gare

Da non perdere domenica 7 maggio a Genzano di Lucania l’appuntamento con la XC Fontana Cavallina per i tanti aspetti che la manifestazione racchiude: il grande impegno degli organizzatori in loco della Lupus Bike all’esordio in questo circuito, la Fontana Cavallina a forma di anfiteatro cui intitolata la manifestazione e anche la vocazione enogastronomica del territorio con l’Aglianico del Vulture predominante.

Ufficializzato il cambio di data per la gara di Eboli che trasloca dal 14 al 28 maggio mentre è stata anticipata da domenica 4 a sabato 3 lo svolgimento di quella di Viggiano. Entrambe le località hanno ricevuto dalla struttura tecnica dei rispettivi comitati regionali anche l’assegnazione del campionato regionale cross country FCI Campania e Basilicata nelle nuove date.

Come accaduto il 5 marzo a Contursi Terme, ad ogni gara avverrà la vestizione delle maglie di leader solo per gli agonisti (maglificio Ciemme Sport), ma anche i rappresentanti delle categorie amatoriali avranno il privilegio di vestirla a fine circuito con la proclamazione di tutti i vincitori.

A questo link https://www.fcicampania. it/2023/03/20/x-country- classifica/ è disponibile per intero la classifica per società dopo la prima prova ed è guidata allo stato attuale dalla Bike&Sport Team con 428 punti seguita dal Federal Team Bike (331) e dall’Asd Belvedere-Ciclone (263).

LE PROSSIME GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

7 maggio Genzano di Lucania (Potenza) Asd Lupusbike, 21 maggio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia, 28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb, 4 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano, 18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike, 2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano, 23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers, 6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb, 20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico.