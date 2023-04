Assegnato il porto di Napoli alla Geo Barents per lo sbarco dei 75 migranti salvati in mare

La nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere farà sbarcare i 75 naufraghi nel porto di Napoli. L’Italia ha assegnato loro proprio lo scalo partenopeo per lo sbarco.

Lo riferisce la stessa Medici Senza Frontiere in un tweet. Il team aveva soccorso le 75 persone nel pomeriggio, tra cui 40 minori e 13 donne, che si trovavano a bordo di un’imbarcazione in legno e in difficoltà, in acque internazionali vicino alla Libia.

A riferirlo, in un tweet, la stessa Medici Senza Frontiere. I tempi di percorrenza della lunga rotta marina sono attualmente incerti, dal momento che le condizioni meteo sono in continua evoluzione.

“Tutte le persone sono ora al sicuro sulla Geo Barents e assistite dal team di Msf. Senza gli sforzi di navi civili, queste persone sarebbero potute annegare. Questa è la nostra risposta alle micidiali politiche di dissuasione dell’immigrazione sostenute dall’Ue, dall’Italia e da Malta”.