Scafati, Corrado Scarlato: “Un Tavolo delle Acque e dell’Ambiente per il fiume Sarno”

“Un Tavolo delle Acque e dell’Ambiente con un approccio integrato e sinergico per fronteggiare la piaga dell’inquinamento del Sarno e mettere in campo ogni azione necessaria per la bonifica del fiume e dell’intera area circostante. Il Sarno è una bomba ecologica e non può essere ancora oggetto di speculazioni e false promesse. È tempo di agire con una mission più duratura, che veda in campo tutti gli attori”. Cosi Corrado Scarlato, candidato sindaco della coalizione “Scafati è il mio partito”, all’esito dell’incontro avvenuto stamattina con i vertici e la dirigenza del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno.

“Abbiamo discusso delle problematiche idrauliche che attanagliano porzioni del territorio scafatese e le azioni ed attività che l’Ente consortile di bonifica mette in campo a tal proposito”, sottolinea Scarlato dopo il confronto con il presidente avv. Rosario D’Angelo e gli ingegneri Luigi Daniele e Bruno Carloni, rispettivamente direttore generale e direttore tecnico del Consorzio, che hanno spiegato in dettaglio le cause dei frequenti allagamenti del centro urbano.

“Il Rio Sguazzatorio, da semplice canale di bonifica quale era originariamente, è oramai diventato lo scolmatore delle portate ordinarie e di piena dell’Alveo Comune Nocerino, dal quale recepisce il quasi totale apporto idraulico tramite uno sfioratore in Comune di San Marzano Sul Sarno. – prosegue Scarlato – Sono sempre più elevati, inoltre, i quantitativi di rifiuti che costantemente il Consorzio rimuove dai canali in gestione, associati alle attività di polizia idraulica quotidianamente messe in campo per il contrasto agli illeciti ambientali. Ora più che mai è necessario mettere in campo tutte le azioni per l’attuazione del Grande Progetto Sarno da parte della Regione Campania.

“Coordinare le azioni delle diverse istituzioni e di promuovere una gestione sostenibile”

A tal fine, ho messo in luce la mia proposta di istituire il Tavolo delle Acque e dell’Ambiente, che avrà il compito di coordinare le azioni delle diverse istituzioni e di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e del territorio circostante. – afferma Scarlato – Il Tavolo sarà composto da rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti sovracomunali, dei sindaci del bacino del Sarno, dei comitati di quartiere e delle associazioni ambientaliste, nonché dagli esperti e dai tecnici che si occupano della gestione delle acque e della prevenzione del rischio idro-geologico.

Il suo compito principale sarà quello di individuare le strategie più efficaci per prevenire gli allagamenti e proteggere il territorio dalle conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi. È necessario promuovere innanzitutto una cultura della prevenzione, – conclude Scarlato – attraverso la sensibilizzazione della popolazione e la creazione di un sistema di allerta tempestivo e affidabile”.