Tragedia in villa comunale a Castellammare di Stabia nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile 2023. Un anziano di 70 anni, che amava passeggiare lungo il lungomare, ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco. L’uomo era partito dalla periferia stabiese in sella alla sua bicicletta come faceva quasi tutti i giorni per raggiungere il porto. Era un appassionato di ciclismo e amava trascorrere il suo tempo libero all’aria aperta, ma purtroppo il destino ha deciso diversamente.

Castellammare, tragedia sul lungomare: 70enne si accascia e perde la vita

Appena arrivato in villa comunale, ha cominciato ad avvertire un forte dolore al petto ed ha deciso di fermarsi su una panchina. Nemmeno il tempo per alcuni passanti di chiedergli se avesse bisogno di aiuto, che l’uomo si è accasciato. Il personale sanitario è stato immediatamente allertato e arrivato sul posto per garantire i soccorsi. Hanno provato a rianimarlo per quasi un’ora, anche con l’ausilio di un defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.