Sabato 29 aprile Cgil, Flai Cgil, Alpaa e Libera danno appuntamento a Scafati, ore 10, in Piazzale Aldo Moro, per una manifestazione per la legalità e contro tutte le mafie che si concluderà in Piazza Vittorio Veneto. Interverranno tra gli altri, Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, Giovanni Mininni, segretario generale Flai Cgil, Maurizio Landini, segretario generale Cgil.

Una risposta dello Stato e della collettività ai continui attacchi della criminalità

I continui attacchi della criminalità organizzata al Fondo agricolo Nicola Nappo, bene confiscato e restituito alla collettività, meritano una risposta forte e collettiva. Gli atti di sabotaggio e danneggiamenti come quelli subiti dal Fondo Nappo rappresentano il modo attraverso il quale le mafie, qui come altrove, tentano di impedire la valorizzazione sociale ed economica dei beni che le vengono confiscati.

La manifestazione a Scafati, per comunicare solidarietà e vicinanza al Fondo Nappo, si colloca nella più ampia mobilitazione che vede la Cgil e la Flai impegnate, con Libera e le associazioni della società civile, per rivendicare una risposta dello Stato capace di garantire più alti livelli di tutela e sostegno dei percorsi di riuso sociale dei beni confiscati.

L’evento in diretta tv

L’evento sarà trasmesso in diretta, a partire dalle 10:15 dall’emittente televisiva regionale Ottochannel (canale 16 ddt in Campania) e in streaming sul sito ottochannel.tv e sui canali sociali di Cgil, Flai-Cgil Nazionale e Libera.