I videogiochi non hanno sempre goduto di una buona fama. Infatti, fino a pochi anni fa, erano considerati come un passatempo alienante, che impediva la socializzazione e rubava tempo ad attività fisiche all’aperto.

Purtroppo l’attenzione si focalizzava solo sugli aspetti negativi, senza considerare gli aspetti positivi che potevano avere sui giovani. Oggi i videogames sono più presenti che mai nella vita di tutti, grazie alla diffusione dei dispositivi mobili, che permettono di giocare quando e dove si vuole. Tutti possiamo sperimentare il piacere di trascorrere qualche minuto impegnati a giocare, giusto per distrarsi un po’. C’è l’imbarazzo della scelta. Possiamo scaricare ogni genere di gioco e sperimentare diverse piattaforme, come il casino Gioco Digitale Italia. Questo piacere non è solo un’impressione. Recenti studi hanno dimostrato come i videogiochi possono alleviare lo stress e l’ansia nelle persone.

Cosa succede quando si è impegnati in un videogioco

Quando si è impegnati in un videogioco la mente è assorbita in questa attività. E’ la stessa cosa che succede quando si guarda un film, si legge un libro o si parla con qualcuno.

Qualunque sia l’oggetto della nostra attenzione, la mente è concentrata su di esso.

Ciò significa che preoccupazioni e pensieri intrusivi non hanno più spazio. Per un attimo vengono messi in standby e non ci disturbano. Quando ci concentriamo su un singolo input sensoriale entriamo in uno stato di maggiore concentrazione, in cui il flusso dei pensieri si ferma. E’ un pò quello che succede in alcune tecniche di rilassamento e meditazione. La mente smette di vagare e, soprattutto, di generare pensieri negativi e paure.

Quando si è impegnati in un videogioco succede anche un’altra cosa. Questa attività infatti

stimola i centri del piacere nel cervello, con conseguente rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che può produrre sensazioni di euforia e felicità. Di conseguenza, il gioco può essere un modo efficace per gestire lo stress e fornire un senso di divertimento e piacere in mezzo alle pressioni quotidiane.

Sebbene la dopamina svolga certamente un ruolo nell’ alleviare lo stress fornito dai videogiochi, non è l’unico fattore in gioco. Anche il meccanismo della ricompensa, uno schema psicologico del nostro cervello, contribuisce al senso di coinvolgimento e appagamento che i videogiochi offrono. Come esseri umani, siamo portati a provare un senso di realizzazione quando superiamo delle sfide e otteniamo un premio. I videogiochi attivano questo istinto, presentando ostacoli e richiedendo al giocatore dei mezzi per superarli. Stimolano sentimenti di competenza e soddisfazione, che possono a loro volta migliorare l’umore e contribuire a ridurre lo stress.

I videogiochi come opportunità per socializzare

Uno dei migliori modi per combattere lo stress e l’ansia è il coltivare delle relazioni.

I videogiochi hanno la capacità di favorire i legami sociali e di alimentare le relazioni in modi che vanno oltre la semplice sfida, l’intrattenimento o l’innovazione. L’idea di giocare con gli amici non è nuova. Fin dall’antichità i bambini si riunivano per fare giochi e attività insieme. Il potere dei videogiochi risiede nella loro capacità di facilitare le connessioni sociali.

Uno dei vantaggi dei videogiochi è che si può giocare con altri senza essere nello stesso luogo fisico. Internet riunisce persone che condividono gli stessi interessi per i videogiochi, da quelli più famosi a quelli indipendenti, offrendo opportunità di interazione sociale anche a distanza.

Quali sono i videogiochi migliori per lo stress e l’ansia

Possiamo dire che non esiste un genere di videogiochi più efficace di altri per alleviare lo stress e l’ansia. Dipende molto dai gusti delle persone. Alcuni possono trovare noiosi i puzzle games o i giochi di ruolo, e molto più coinvolgenti le avventure o i giochi d’azione. Altri invece preferiscono gli sport o gli arcade. Ciò che conta è il grado di assorbimento mentale e distrazione che provocano nella mente del giocatore.

Anche se stress e ansia saranno sempre presenti finchè non si sconfiggono le cause, è giusto considerare i videogames come un’opzione valida per alleviare i sintomi.

Perciò adesso potete smettere di sentirvi in colpa quando giocate. Non state perdendo tempo, vi state solo divertendo e pensando al vostro benessere mentale.