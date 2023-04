Salvatore Cioffi sarà il lizza per la fascia tricolore a Pomigliano d’Arco dopo l’esclusione che la commissione elettorale aveva decretato all’indomani della presentazione delle liste.

Il consiglio di Stato riammette infatti la lista di Europa Verde che lo presenta come candidato sindaco alle amministrative che si terranno nella città delle fabbriche tra poche settimane. A renderlo noto è stato il portavoce del partito Carmine D’Onofrio, che ha voluto sottolineare che “la giustizia ha trionfato”.

«Europa Verde – ha comunicato D’Onofrio – concorrerà alle prossime elezioni con il candidato sindaco Cioffi. Il Consiglio di Stato ha accolto la nostra istanza e ha ritenuto valide le nostre ragioni, diversamente da quanto era accaduto con la commissione elettorale ed il Tar Campania».

Con la riammissione di Europa Verde passano a quattro i candidati a sindaco per le prossime amministrative di maggio, ed a 14 le liste in corsa: sono candidati Raffaele Russo (con 11 liste in appoggio), Marco Iasevoli (Per), Vito Fiacco detto Fender (Rinascita) e ora anche Cioffi con Europa Verde.