È morto Salvatore Pollio, il co-fondatore di Apreamare, il celebre cantiere nautico conosciuto a livello internazionale per la produzione di gozzi sorrentini moderni. Pollio, che si è spento all’età di 89 anni, ha rappresentato per anni il cuore pulsante dell’azienda, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al suo successo.

Lutto nel mondo della nautica: è scomparso Salvatore Pollio, anima dell’Apreamare

Sebbene si fosse ritirato dall’attività in azienda qualche anno fa, Pollio ha lasciato il testimone ai suoi figli Rita e Tonino, che ora dirigono l’azienda. Il suo contributo alla nautica è stato fondamentale, ma è stata la sua personalità riservata e il suo pragmatismo che hanno fatto di lui una figura amata e rispettata all’interno del cantiere.

Cataldo Aprea, presidente di Apreamare, ha espresso il suo cordoglio per la perdita del compagno di mille avventure, ricordando Pollio come l’altra metà dell’anima di Apreamare. Pollio e Aprea hanno lavorato insieme per molti anni, progettando imbarcazioni innovative che hanno rivoluzionato il mondo dei gozzi sorrentini.

Il primo gozzo planante con carena in vetroresina

Uno dei loro progetti più famosi è stato lo Smeraldo 7, il primo gozzo planante con carena in vetroresina nella storia della nautica. Questa imbarcazione ha inaugurato una nuova tipologia di gozzi sorrentini, che ha fatto la fortuna di Apreamare in tutto il mondo.

Pollio era molto rispettato dai suoi dipendenti e dall’intero staff per la sua professionalità e il suo garbo. Era noto per la sua umiltà e il suo amore per il lavoro ben fatto. Ha ispirato e promosso progetti innovativi che hanno trasformato il cantiere Apreamare in una delle aziende nautiche più importanti al mondo.

Il mondo della nautica gli renderà sicuramente omaggio

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la nautica e per Apreamare. Tuttavia, il suo contributo e il suo spirito vivranno per sempre nell’azienda e nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Il mondo della nautica gli renderà sicuramente omaggio per il suo lavoro e la sua dedizione alla professione.