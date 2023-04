“L’ufficializzazione di Giosy Romano, Commissario Straordinario di Governo della Zes Campania, di aver assegnato alla Tea Tek l’area ex Whirlpool di Napoli per realizzare pannelli fotovoltaici di nuova generazione è una notizia che apre un capitolo nuovo e positivo della vertenza che dura ormai da quattro anni”. Così in una nota Mauro Cristiani e Rosario Rappa della Fiom Napoli.

Napoli, l’area ex Whirlpool assegnata alla Tea Tek: “Un capitolo nuovo e positivo della vertenza”

“Prendiamo atto positivamente – aggiungono Cristiani e Rappa – che la scelta sia caduta su un’azienda giovane e consolidata, che opera in un settore in crescita e di prospettiva come quello dell’energia rinnovabile, con una presenza industriale significativa ad Acerra e che conta complessivamente 950 addetti, che oltre ad assumere tutto il bacino ex Whirlpool alle medesime condizioni economiche e normative, prevede uleriori 28 assunzioni”.

Necessario procedere celermente all’avvio del tavolo di confronto sindacale

“Ora – secondo i sindacalisti – è necessario procedere celermente all’avvio del tavolo di confronto sindacale per discutere del piano industriale e della sua tempistica, per far sì che i 317 lavoratori del bacino ex Whirlpool vengano presi in carico immediatamente dalla Tea Tek, per consentire il passaggio dalla Naspi alla cassa integrazione per riconversione industriale, avviando al contempo i percorsi fomativi necessari”.

“Questo risultato positivo – concludono – è il frutto della determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori della ex Whirpool che in quattro anni con le loro iniziative di lotta hanno dimostrato che una soluzione positiva della vertenza era possibile. Grazie alla loro forza di volontà l’area industriale di San Giovanni torna ad essere un presidio di legalità, di riscatto sociale e di rilancio occupazionale”.