La partita di calcio tra Napoli e Salernitana, valida per la Serie A, si disputerà domenica alle ore 15. La decisione è stata presa dal Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive) per motivi di ordine pubblico. La partita si terrà subito dopo l’incontro tra Inter e Lazio, previsto alle ore 12:30.

Napoli – Salernitana si giocherà domenica 30 aprile 2023 alle ore 15: la decisione del Casms

La sicurezza del pubblico e dei giocatori è una priorità assoluta per il Casms, che ha preso questa decisione in seguito alle valutazioni effettuate in merito alla situazione attuale. Il Comitato ha tenuto conto di vari fattori, tra cui il numero di tifosi attesi per la partita e le possibili tensioni tra le due squadre.

Inoltre, la trasferta di Udine, originariamente prevista per martedì alle 20:45, è stata posticipata a giovedì sera. Questa decisione è stata presa per garantire la massima sicurezza per i tifosi che si recheranno all’esterno, nonché per evitare eventuali problemi di ordine pubblico.

Il Casms continuerà a monitorare la situazione

Il Casms continuerà a monitorare la situazione e ad adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza del pubblico e dei giocatori durante le manifestazioni sportive. La collaborazione tra le forze dell’ordine e i responsabili dei club è fondamentale per prevenire eventuali problemi e garantire lo svolgimento delle partite in sicurezza.