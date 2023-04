Sorpreso a spacciare ed arrestato mentre cedeva una dose a un 73enne

I Carabinieri del nucleo operativo di Napoli Vomero hanno arrestato Fabio Mucci, 39enne dei Quartieri Spagnoli, per spaccio di droga. L’uomo è stato sorpreso in flagrante mentre cedeva una dose di cocaina a un 73enne napoletano in Via Santa Teresa degli Scalzi.

La polizia ha poi trovato 165 euro in contanti nella tasca del giubbotto di Mucci, che sono stati sequestrati poiché considerati provento illecito.

Il 39enne è stato posto ai domiciliari in attesa di giudizio. L’operazione è stata condotta dal nucleo operativo dei Carabinieri di Napoli Vomero, che continua ad impegnarsi per contrastare il traffico di droga nella città partenopea.