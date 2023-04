Inizia oggi 28 aprile la XXIII edizione di COMICON Napoli – International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Quattro giorni di fumetti, cinema e serie tv, videogiochi e giochi e molto altro. Tra gli ospiti più attesi venerdì 28 aprile, il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, i The Jackal, il cast di Mare fuori, John Romero, Pu Liu.

Tantissimi gli eventi in programma: dall’incontro in collegamento con Jim Lee alle prime immagini del film Fast X, dalla performance di Tetsuro Shimaguchi per Kill Bill vol. 1 alla presentazione della serie animata e del videogioco di Dragonero fino al concerto di Cristina D’Avena!

VENERDÌ 28 APRILE – GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

Fast X – Le prime immagini in anteprima del decimo capitolo della saga Fast & Furious

Batman: dall’America all’Europa, e ritorno. Incontro con Jim Lee (in collegamento), Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali e Brian Azzarello

Giorgio Cavazzano e la rivoluzione oltredisneyana. Dialogo fra il Magister, la poster artist Mirka Andolfo e la presidente di giuria dei Premi COMICON 2023 Barbara Canepa

The Jackal presentano in anteprima assoluta la serie Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, targata Prime Video

Evento con Pu Liu, Game Director di League of Legends, per festeggiare dieci anni italiani di un fenomeno mondiale

La cultura rompe le sbarre: il caso Mare fuori. Incontro con il cast e il regista della serie Rai.

Cristina D’Avena in concerto con la Bim Bum Bam Cartoon band

Manga Power: se ne parla con il fumettista Daniel Warren Johnson

Kill Bill vol. 1 vent’anni dopo: Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli “88 folli” del film di Quentin Tarantino, si racconta al pubblico

Dragonero: presentazione della serie animata Dragonero. I paladini e del videogioco Dragonero l’ascesa di Draquir

Il programma completo è disponibile su https://napoli.comicon.it/programma/