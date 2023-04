A Cicciano, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato Andrea Scibelli, un 22enne della provincia di Avellino già noto alle forze dell’ordine, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e sostituzione di persona.

L’operazione è stata avviata dopo che la centrale operativa ha segnalato la presenza di un giovane sospetto presso l’ufficio postale locale. I militari sono intervenuti e hanno scoperto che Scibelli stava cercando di effettuare delle operazioni allo sportello utilizzando documenti di identità che destavano dubbi sulla loro autenticità.

In seguito ad accertamenti più approfonditi, i Carabinieri hanno scoperto che il giovane era in possesso di una tessera sanitaria e di una carta di identità intestata e rilasciata a un’altra persona, ma con la sua foto. I documenti falsificati sono stati sequestrati e Scibelli è stato posto in attesa di giudizio.