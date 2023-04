Il personale della Polizia Municipale di Volla, su espressa disposizione del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano, ha attivato con scuole dell’infanzia e scuole primarie del territorio dei percorsi di educazione stradale.

L’iniziativa ha come obiettivo fondamentale quello di educare i giovani del territorio al rispetto sia della segnaletica, ma in via prioritaria, delle regole della buona convivenza.

Sono coinvolti in questo percorso insegnanti e personale della Polizia Locale del Comune di Volla. Il 25 maggio verrà simulato un percorso con incrocio, passaggio pedonale e curva nel giardino del plesso di via Manzoni dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone.

Il percorso terminerà in data 29 maggio con la consegna dei patentini ai ragazzi che avranno brillantemente superato il percorso avviato.

Entusiasta il nuovo assessore alla viabilità Mauro Beneduce: “E’ un’iniziativa che vede coinvolto in prima persona il mio assessorato. La legalità ed il rispetto delle regole, punto cardine del mio assessorato, vanno insegnate ai nostri ragazzi già in tenera età perché da subito devono essere messi in condizione di poter scegliere la strada giusta che è quella senza dubbio della legalità e del rispetto delle regole”.