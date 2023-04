L’azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, Anm, ha sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali in previsione della possibile festa per la conquista dello scudetto del Napoli. L’accordo prevede la disponibilità del servizio di trasporto pubblico ininterrotto della Linea 1 della metropolitana (con capolinea a Dante) e delle Funicolari Centrale e Montesanto fino alle ore 6 del 1° maggio.

Tuttavia, il servizio tram e filobus sarà sospeso alle ore 14 di domenica. Inoltre, le stazioni metropolitane e le funicolari resteranno aperte con la presenza di unità di Esercito, Polizia e Vigili del fuoco che applicheranno il piano di emergenza in caso di eccessive affluenze. I parcheggi a struttura Frullone, Brin e Chiaiano rimarranno aperti.

La premialità per tutti i dipendenti Anm in servizio durante il periodo dalle ore 19:30 del 30 aprile alle ore 6 del 1° maggio sarà di 98 euro per ogni ora di lavoro. L’accordo avrà valore solo in caso di conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli, il che avverrà solo se la Lazio non vincerà contro l’Inter (partita in programma alle 12:30 a Milano) e il Napoli vincerà contro la Salernitana (alle ore 15 allo stadio Maradona).