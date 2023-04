Venerdì 5 maggio, alle ore 16 e 30, presso l’Arciconfraternita dei Pellegrini, via Portamedina n.41 (accesso dall’Ospedale Pellegrini), il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, l’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, rappresentanti dell’associazionismo sportivo, atleti e professionisti del settore si confronteranno per promuovere e rafforzare la funzione educativa, sociale e di prevenzione dello sport.

A Napoli l’Arciconfraternita dei Pellegrini incontra il Ministro dello Sport: appuntamento il 5 maggio

L’incontro, promosso congiuntamente dall’Arciconfraternita, dalla Fondazione Pontificia Scholas Occurentes e dalla Fondazione Fare Chiesa e Città, proporrà riflessioni e iniziative concrete per inserire sempre più la pratica sportiva nel percorso formativo dei bambini e dei giovani napoletani, nell’ottica del “Patto Educativo per Napoli” della cui necessità si è fatto interprete l’Arcivescovo don Mimmo Battaglia.

Dopo il saluto del Primicerio dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Giovanni Cacace, del presidente della Fondazione fare Chiesa e Città don di Adolfo Russo e del coordinatore Internazionale Scholas Sport – Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes Mario Del Verme, e l’introduzione ai lavori dell’Avvocato dello Stato e Docente di Giustizia Sportiva Paolo Del Vecchio animeranno il dibattito Lucio Giacomardo, esperto di diritto sportivo.

La pratica sportiva nel percorso formativo dei bambini

E poi Diego Occhiuzzi, Medaglia Argento Olimpiadi di Londra 2022, presidente dell’associazione Milleculure, Pino Porzio, Medaglia oro Olimpiadi Barcellona 1992, Waterpolo Hub, Massimo Antonelli, Coach TAM TAM Basketball, Carlo Palmieri, Vice Presidente Pianoforte Holding Carpisa/Yamamay, Vice Presidente Unione Industriali Napoli, il Sostituto Procuratore Repubblica DDA Napoli Giuseppe Visone e Don Tonino Palmese, Presidente Fondazione Polis.

Modererà i lavori Gianfranco Coppola, Presidente dell’Ussi e Capo Redattore Rai. Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante concluderanno la manifestazione