La Guardia Costiera ha portato a termine un’importante operazione nel comune di di Portici, con l’obiettivo di combattere le pratiche illecite lungo le filiere commerciali dei prodotti ittici.

Gli uomini della Capitaneria di Torre del Greco e dell’ufficio marittimo di Portici, sotto il coordinamento del quarto centro di controllo area pesca della direzione marittima della Campania, hanno ispezionato diverse attività commerciali operanti nell’area mercatale di Portici.

Durante i controlli, sono state rilevate e segnalate gravi infrazioni in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti ittici venduti da una pescheria e da un venditore ambulante. I titolari delle attività commerciali sono stati sanzionati per un totale di 3.000 euro (1.500 euro ciascuno) e sono stati sequestrati circa 50 chili di prodotti ittici, tra pesci, molluschi e crostacei, per i quali è stata disposta l’immediata distruzione.

Grazie all’azione coordinata delle diverse unità impegnate nell’operazione, è stato possibile individuare e sanzionare i titolari delle attività commerciali che non rispettavano le normative, garantendo così la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole del mercato.