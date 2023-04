Quarto, Rosa Capuozzo: “Nuovo impulso alla rigenerazione urbana cittadina”

“Rinnoveremo il look delle nostre strade con un ampio e articolato programma di manutenzione straordinaria, per porre rimedio a buche e dissesti stradali e dire basta finalmente a rattoppi e interventi tampone, che vanno soltanto a gravare sulle casse comunali senza risolvere i problemi”: così Rosa Capuozzo, candidato sindaco del Comune di Quarto.

“Siamo pronti a mettere a punto un piano capillare di manutenzione e rifacimento delle principali strade cittadine per migliorare la viabilità e la sicurezza. – prosegue Rosa Capuozzo – Partiremo da via Campana, via Seitolla, piazza S. Maria e zona Mercato, per poi arrivare rapidamente in tutti i quartieri e in tutte le strade e piazze della città, ponendo fine al disastro causato dai lavori per i sottoservizi che hanno reso sempre più inefficiente e inadeguato il nostro sistema viario.

Quarto ha bisogno di vivibilità e sicurezza e noi ci muoveremo sempre in questa direzione, – conclude Rosa Capuozzo – con un programma chiaro per la tutela e il benessere dei nostri concittadini e per dare impulso alla rigenerazione urbana della nostra città”.