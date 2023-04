“Oggi si celebra la 20esima Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro costituisce un’importante occasione per riflettere sulla cultura della prevenzione nei contesti professionali, per immaginare percorsi di formazione e sensibilizzazione anche tra gli studenti.

Salute e la sicurezza sul lavoro, la Ministra Locatelli: “Riflettere sulla cultura della prevenzione”

Un’attenta cultura della Sicurezza può contribuire a ridurre infortuni e morti causate da imprudenze o dall’uso spesso non corretto di ausili per la tutela della salute e della Sicurezza”. Lo scrive su Facebook la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

“Una maggiore consapevolezza e formazione”

La sicurezza sul lavoro è un tema di grande importanza che riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore in cui operano. Un ambiente di lavoro sicuro e salutare è fondamentale per garantire la salute e il benessere dei lavoratori, nonché per prevenire infortuni e morti causati da imprudenze o dall’uso non corretto di ausili per la tutela della salute e della sicurezza.

Per questo motivo, è fondamentale promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro, che preveda percorsi di formazione e sensibilizzazione anche tra gli studenti. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e formazione sarà possibile prevenire incidenti sul lavoro e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti.