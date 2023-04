Il Consiglio comunale di Vico Equense ha approvato la delibera relativa al Rendiconto 2022 chiudendo con una giacenza di cassa libera di circa 190mila euro e un indice di tempestività dei pagamenti migliore dello scorso anno.

Si tratta di un provvedimento nel solco dell’obiettivo primario che l’Amministrazione Comunale si è posta sin dal suo insediamento e cioè all’attenzione massima dei conti dell’Ente, che prosegue e ha prodotto anche nel 2022 un avanzo di amministrazione.

Approvata la proposta di revoca della delega all’ente Regionale Parco Monti Lattari e recesso unilaterale della convenzione per l’esecuzione delle attività di valutazione di incidenza nei siti Natura 2000. Una proposta Illustrata dal vicesindaco Benedetto Migliaccio e approvata all’unanimità.

Soddisfatto il sindaco Peppe Aiello

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione del Rendiconto 2022 – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello – anche per aver portato all’approvazione del Consiglio il documento in linea con la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge . Ciò assume una grande importanza poiché, in questo modo, ci sono le migliori condizioni per proseguire con l’attività amministrativa, programmando i futuri interventi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Un risultato che evidenzia il frutto di un lavoro costante e puntiglioso messo in campo da tutti gli uffici preposti. Mi sembra quindi doveroso ringraziare la Giunta, la maggioranza, gli uffici comunali per l’ottimo lavoro di squadra che ci ha consentito di centrare questo importante traguardo. Inoltre, i ‘numeri’ contenuti nel documento sono la dimostrazione della bontà delle nostre scelte economico-finanziarie, che non sono legate esclusivamente alla congiuntura ma che guardano anche al futuro, preoccupandosi di mantenere stabilmente i conti in ordine, di destinare risorse per gli investimenti e di garantire sempre servizi di qualità”.

La dichiarazione dell’assessore Roberta Barbieri

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al bilancio Roberta Barbieri: “Un lavoro importante svolto fino ad ora e un grande senso di responsabilità dimostrato da tutti coloro che, insieme a noi, hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati. E’ stato un percorso impegnativo, ma necessario per garantire un futuro di tranquillità alla città di cui siamo tutti orgogliosi e per il quale continueremo a lavorare con ancor più determinazione”.