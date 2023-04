“Io sono molto fiducioso perché conosco bene la mia città e conosco molto bene il popolo napoletano”: così, a Matera, a margine della presentazione del suo libro “Fuori dal sistema”, l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha risposto alle domande dei giornalisti sull’eventuale festa scudetto degli azzurri domani.

Festa scudetto del Napoli, De Magistris: “Non c’è da temere i napoletani”

“Io – ha aggiunto – ho molta fiducia che sia una grande festa popolare, pacifica e di gioia. Questo messaggio che un po’ sta passando come se bisogna difendersi dai napoletani e dalla loro gioia non lo condivido: non c’è da temere i napoletani.

“Dobbiamo quindi sempre stare attenti tutti”

Dobbiamo quindi sempre stare attenti tutti, pensare che è un momento di grande gioia e che i napoletani sapranno interpretarlo in questo modo e provare ad attraversare la città ovunque, evitando – ha concluso De Magistris – di concentrarsi in pochi posti”.