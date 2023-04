“Tutta la città è in fermento da giorni per l’evento che tutti noi aspettiamo con ansia: lo scudetto del Napoli è un sogno che domenica potrebbe finalmente diventare realtà. Tutti noi non vediamo l’ora di sprigionare la nostra gioia, di gridare al mondo la nostra felicità, di mostrare a tutti con orgoglio che siamo Campioni d’Italia”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano.

Gragnano, il sindaco Nello D’Auria: “Scudetto Napoli, io festeggio a piedi”

“Sarà una grande festa, – continua il primo cittadino – da vivere insieme con divertimento e spensieratezza. Ma dovrà essere una festa sicura, perché nulla dovrà turbare il clima di entusiasmo e gioia che regnerà anche nelle strade e nelle piazze di Gragnano. In linea con le disposizioni del Prefetto di Napoli, abbiamo già previsto una serie di misure per la sicurezza sul territorio.

“Viviamo a piedi la nostra città, godiamoci il momento”

Vogliamo una città senza auto che scorrazzano in giro, senza motorini che sfrecciano. Vogliamo una città in cui tutti possano scendere in strada e festeggiare senza districarsi tra le auto in corsa. Viviamo a piedi la nostra città, godiamoci il momento. Mostriamo al mondo la nostra Gragnano immersa in un azzurro più intenso e vivo che mai. Mostriamo al mondo quanto è meravigliosa la nostra Grande Bellezza”.