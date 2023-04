Primo Maggio e festa Scudetto, a Napoli e in Campania è boom turismo

L’entusiasmo per il ponte del Primo Maggio e l’ormai prossima festa per la vittoria dello scudetto del Napoli stanno portando un vero e proprio boom di turismo nella regione Campania. Secondo uno studio condotto da Confesercenti Campania, ci si aspetta che circa 250mila turisti giungano in regione per il weekend lungo, generando un fatturato di circa 54 milioni di euro tra le entrate dirette del turismo e l’indotto indiretto derivato dallo shopping, dal commercio e dai servizi collaterali del turismo.

Ma non è solo il turismo a sostenere l’economia locale in questi giorni. La vittoria del Calcio Napoli rappresenta un ulteriore motivo di attrazione per i visitatori, con Confesercenti che stima ricavi legati al calcio a Napoli per un totale di 18 milioni di euro in un mese e mezzo, distribuiti in sei fine settimana in cui molti turisti saranno in città solo per godersi la festa scudetto e tutto ciò che ruota attorno ad essa.

Un weekend di festa e gioia

È evidente che l’arrivo di così tanti visitatori rappresenta una grande opportunità per la città e la regione Campania, ma è anche importante ricordare l’importanza di un turismo responsabile e sostenibile. È necessario che i turisti rispettino le norme locali e le regole di sicurezza per garantire una visita piacevole e sicura per tutti, mentre i residenti sono chiamati a collaborare per mantenere la città pulita e accogliente.

In ogni caso, questo è un momento di grande orgoglio per Napoli e la regione Campania, che si apprestano a celebrare un weekend di festa e gioia per la vittoria dello scudetto e per l’arrivo dei tanti turisti che, come sempre, saranno accolti con calore e ospitalità.