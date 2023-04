Va alla Volley World il primo round di questa doppia sfida per la seconda fase dei playoff di accesso alla Serie B2. Il Volley Napoli è uscito sconfitto per 3-2 dalla gara in trasferta, al termine di una sfida combattuta e giocata ad un alto livello di intensità. Le due squadre si sono tenute testa con carattere e qualità, giocando punto a punto.

La squadra di casa ha conquistato la prima parte di questa fase, supportata anche dal numeroso pubblico presente. Ma sabato si scende di nuovo in campo, questa volta tra le mura amiche del Consorzio Volley Napoli nella palestra IC Don Giustino Russolillo plesso Torricelli di Pianura di Napoli. Il match di ritorno si terrà sabato 29 aprile ed avrà inizio alle ore 19:00.

L’analisi del match di mister Maione. Queste le sue parole al termine della partita

«Partita molto molto combattuta e giocata in una palestra caldissima, dove c’era davvero tantissimo tifo. C’era un bel clima, perché erano presenti tifosi sia da una parte che dall’altra. A livello tecnico-tattico, si può dire che entrambe le squadre hanno studiato bene l’avversario, quindi siamo state brave a limitarci in fase d’attacco sia da una parte che dall’altra. Hanno avuto la meglio per dettagli, ma il 3-2 è un risultato che ci consente di mantenere le possibilità di accesso alla prossima fase ancora molto aperte. A noi basta un 3-0 o un 3-1 per essere matematicamente in finale».

MVP il capitano Federica Fusco

Grande prestazione del capitano azzurro Federica Fusco, che è intervenuta nel post partita. «Finire 3-2, terminando il tie-break set 16-15, dopo una partita di 2 ore e 15 minuti, con un totale di 106 punti per squadra dimostra quanto è stato alto il livello della gara. Aver guadagnato 1 punto è stato fondamentale, perché giocare in casa loro non è facile. Allo stesso modo non sarà semplice per loro venire in casa nostra. Dovranno replicare una prestazione di altissimo livello davanti al nostro pubblico che ci sosterrà calorosamente».