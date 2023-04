Si chiuderà domani lunedì 1 maggio la XXXIII edizione di COMICON – International Pop Culture Festival, che alla Mostra d’Oltremare ha registrato il sold out dal primo giorno di programmazione. Molto ricco il calendario con l’imperdibile special screening di The Flash, l’attesissimo film Warner Bros. Pictures del supereroe DC, diretto da Andy Muschietti, alle ore 14.00 al Teatro Mediterraneo. Tra i protagonisti attesi a COMICON domani il regista e artista degli effetti visivi Victor Perez; Lillo Petrolo in dialogo con il Magister Giorgio Cavazzano; Maurizio de Giovanni e il gioco da tavolo di Ricciardi, Pow3r e molti altri. E ancora grandi appuntamenti come l’incontro su Hunger Games e i primi 15 minuti dell’anime The First Slam Dunk.

LUNEDÌ 1 MAGGIO – PRINCIPALI APPUNTAMENTI

The Flash: Special Screening – Ore 14.00 Teatro Mediterraneo

Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Pictures arriva a COMICON The Flash. Il film è diretto da Andy Muschietti (i film di IT, La Madre) e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. The Flash sarà nelle sale italiane il 15 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures.

Lillo Petrolo incontra Cavazzano – Ore 11.30-12.30 Sala Italia

Giorgio Cavazzano incontra Lillo Petrolo! Uno dei più grandi maestri del fumetto italiano, incontra uno dei più grandi attori umoristici italiani, per la prima volta insieme a Comicon. Un dialogo sul filo rosso di due carriere diverse, unite però dal fumetto e dalla passione di Lillo Petrolo per l’arte di Cavazzano, Magister di Comicon 2023.

Noi siamo Pow3r – Ore 15.00-16.00 Hyperstage

Il ritorno del volto più noto del gaming italiano a COMICON. Emilio Cozzi incontra, si confronta e racconta Giorgio Calandrelli. Sì, proprio lui.

THE FIRST SLAM DUNK: Sommobuta, Caverna di Platone e lo special guest Linton Johnson presentano in anteprima i primi 15 minuti del film – Ore 11.30-12.15 Teatro Mediterraneo

Arriverà nei cinema in lingua originale sottotitolato il 10 maggio e doppiato in italiano dall’11 al 17 maggio, distribuito da Anime Factory (etichetta di Plaion Pictures), ma prima sbarcherà a COMICON con un’anteprima di 15 minuti: è The First Slam Dunk, film anime attesissimo, scritto e diretto dal mangaka Takehiko Inoue, il cui manga ha venduto oltre 170 milioni di copie in tutto il mondo. L’anteprima sarà introdotta da un talk con Caverna di Platone, Sommobuta e in presenza di un ospite speciale: il campione di basket Linton Johnson.

“Ricciardi vive!” con Maurizio de Giovanni – Ore 12.00-13.00 Sala Mordor

Il commissario Ricciardi entra nel mondo dei giochi da tavolo! Partendo dalla narrativa, passando per le serie televisive fino ad approdare al mondo del gioco di società! Maurizio de Giovanni “chiude” il cerchio della crossmedialità del suo iconico personaggio portandolo in una nuova dimensione dove non esiste uno spettatore ma dove le persone diventano parte attiva della narrazione contribuendo in modo attivo allo svolgersi della trama.

Animation/VFX Hub: VICTOR PEREZ: Il fotorealismo negli effetti visivi cinematografici – Ore 12.30-14.00 Sala Italia

Una speciale Masterclass a cura del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma con Victor Perez, uno dei più apprezzati professionisti internazionali nel mondo degli Effetti Visivi. Pluripremiato regista e VFX Supervisor, ha iniziato la sua carriera come fotografo e digital artist, ed è considerato un maestro degli effetti visivi e guru di NUKE™. Ha lavorato a numerosi successi tra cui: The Dark Knight Rises, Rogue One: A Star Wars Story, Harry Potter e i Doni della Morte, e molti altri. I suoi film gli sono valsi più di 27 riconoscimenti a livello internazionale.

Il nuovo inizio di HUNGER GAMES: un confronto tra Himorta e Martina Levato – Ore 12.45 Teatro Mediterraneo

In attesa dell’arrivo al cinema previsto per novembre 2023 di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, prequel della Hunger Games Saga, arriva a COMICON un evento speciale. In collaborazione con Notorious Pictures, per celebrare l’11° anniversario della saga che debuttava proprio il 1° maggio del 2012, la celebre cosplayer Himorta e la booktoker Martina Levato, entrambe grandi appassionate di Hunger Games, incontreranno il pubblico per parlare del nuovo film, scoprire il teaser trailer e analizzare il romanzo “Ballata dell’usignolo e del serpente” di Suzanne Collins, da cui è tratto.

Mondo Winx! con Iginio Straffi – Ore 13.30 – Sala Andrea Pazienza

Il creatore di Winx Club arriva per la prima volta a COMICON Napoli per ripercorrere la storia della saga animata che ha portato l’animazione Made in Italy alla ribalta mondiale, diventando un fenomeno di costume senza confini che nel 2024 festeggerà 20 anni di avventure!

Power PizzaCon! Puntata live! Ingrediente speciale: Errico Porzio, il più famoso pizzaiolo social! Ore 16.00-17.15 Sala Italia

Il podcast Power Pizza approda a COMICON Napoli per la prima volta! Sio, Nick e Lorro realizzano una puntata di Power Pizza dal vivo, all’interno del programma PizzaCon del festival. Riusciranno a NON PARLARE con la bocca piena di pizza per l’intera puntata!? Solo il tempo saprà risponderci! (Spoiler: probabilmente no). In loro compagnia: il pizzaiolo più social d’Italia, Errico Porzio!

COMICON

Da oltre vent’anni COMICON è una delle realtà di produzione di contenuti ed eventi pop più produttive in Europa. COMICON – Festival Internazionale della cultura pop attira ogni anno a Napoli oltre 150 mila visitatori per quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv, collocandosi tra i cinque maggiori festival pop europei. Nel 2023, per la prima volta, oltre alla classica edizione a Napoli (28 aprile – 1 maggio) arriva anche a Bergamo con tre giorni di festival (23 – 25 giugno) parte del programma ufficiale della Capitale Italiana della Cultura 2023. COMICON inoltre organizza mostre internazionali, pubblica fumetti con l’etichetta COMICON Edizioni, rappresenta artisti di rilievo internazionale del calibro di Milo Manara e Tanino Liberatore, ed è co-fondatore del Network Europeo dei Festival di Fumetto e di RIFF – Rete Italiana Festival Fumetto.

COMICON Napoli è un evento sostenuto dalla Regione Campania, che da alcuni anni – grazie all’impegno del Presidente Vincenzo De Luca e al supporto amministrativo della Direzione Generale per la Cultura e il Turismo – ha deciso di valorizzare le attività di COMICON per il festival internazionale e per le mostre e gli eventi svolti sul territorio regionale. COMICON Napoli ha il patrocinio del Comune di Napoli ed è svolto presso il parco fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli. COMICON Bergamo è realizzato in partnership con Promoberg/Fiera di Bergamo. COMICON 2023, Napoli e Bergamo, è un evento eco-friendly che promuove la tutela ambientale grazie a CIAL – Consorzio Nazionale per il recupero e riutilizzo degli imballaggi in alluminio.