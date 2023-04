Il Napoli è in campo per il primo Championship Point, che a distanza di 33 anni è pronto ad accogliere in città il tanto atteso terzo Scudetto.

Si aspetta solo una vittoria degli azzurri contro una salernitana arcigna, dopo la sconfitta della Lazio nella Milano nerazzurra, per dare il via alla grande festa. Festa che fra le strade di Napoli è già cominciata con addobbi di ogni genere, adesso però manca solo la gente.

E anche a Pompei si respira un clima di grande gioia, con il centro città colorato di bianco e azzurro con vari striscioni e il popolo pompeiano pronto a far sentire la propria presenza agli uomini di Spalletti anche a 20 chilometri di distanza.

A partire da Via Nolana, fino ad arrivare alle varie Via Lepanto, Via Roma e Via Carlo Alberto e non solo: anche la zona di Messigno è stata preparata per la festa azzurra con striscioni raffiguranti ogni protagonista dell’impresa.

Tanto colore e tanta passione a Via Lepanto, dove i colori e la passione dei napoletani si spinge fino al confine con Scafati. Dall’inizio alla fine della zona resa isola pedonale si possono ammirare anche i cartonati dei vari calciatori azzurri, compreso Spalletti, raffigurato alle prese con Diletta Leotta per un’intervista.

Anche a Via Roma e Via Carlo Alberto ci si è dati da fare per rendere omaggio ai campioni d’Italia, addobbando le strade con festoni bianchi e azzurri che partono dai lampioni. Ovviamente il tutto condito dalle bandiere.

Ma neanche Via Piave e strade secondarie del centro, come Via Armando Diaz e Via Anastasio Rossi, scherzano. Certo, non sarà Napoli, ma una cosa è sicura: anche qui a Pompei, città che allo stesso tempo sogna la Serie D (ieri i rossoblù hanno vinto la prima gara dei playoff), la festa è pronta. Si attende solo la matematica e poi tutti in Piazza.

Giuseppe Garofalo

