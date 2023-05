Un’aggressione a colpi di coltello si è verificata ad Acerra. Un uomo di circa 40 anni, il cui nome non è stato reso noto, è stato portato in gravissime condizioni al pronto soccorso della clinica “Villa dei Fiori” a causa di ferite da arma da taglio. La polizia è riuscita ad individuare e ad arrestare l’aggressore: si tratta di un 50enne di Acerra.

Acerra, accoltellato all’esterno di una caffetteria: 40enne in ospedale in gravi condizioni

Le autorità locali, in particolare la polizia di stato, stavano indagando sull’accoltellamento. Sembra che la vittima sia stata aggredita per ragioni ancora sconosciute, e che la situazione sia degenerata rapidamente in una violenta lite che ha causato ferite molto gravi.

L’aggressione è avvenuta all’esterno di una caffetteria situata in via del Pennino, nel centro di Acerra. L’aggressore ha estratto un coltello dalla tasca durante l’accesa discussione e ha iniziato a colpire la vittima ripetutamente con la lama del coltello. Il 40enne è crollato a terra, perdendo molto sangue.

Gli investigatori stanno cercando di determinare il motivo dell’aggressione

I poliziotti hanno accertato che l’uomo era stato accoltellato poco prima nei pressi di un bar di via del Pennino. Inoltre, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno accertato che l’aggressore, dopo aver avuto una violenta lite con l’uomo, si era allontanato per poi tornare poco dopo sul posto armato di coltello e ferirlo. Gli operatori lo hanno individuato e raggiunto presso la sua abitazione identificandolo per un 50enne di Acerra e lo hanno arrestato per tentato omicidio.