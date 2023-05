Una tragedia si è verificata ieri mattina a Napoli, quando una giovane di 25 anni è morta in un incidente stradale. Rita Scisciotta, una giovane napoletana, ha perso il controllo del suo scooter Peugeot Tweet 125 mentre percorreva la Calata Fontanelle, una strada nel quartiere “Materdei” che può essere percorsa in un solo senso di marcia.

Napoli, perde il controllo dello scooter in Calata Fontanelle: muore a 25 anni

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 di domenica, e la giovane è morta poco dopo. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sono intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e agenti della Polizia municipale di Napoli per eseguire i rilievi e avviare le indagini per capire la dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte della giovane ha suscitato grande commozione tra la comunità locale e le persone vicine alla ragazza. Rita Scisciotta era una giovane donna molto amata e rispettata nella sua comunità, e la sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta.

La sicurezza stradale è un problema critico a Napoli

La sicurezza stradale è un problema critico in molte città, compresa Napoli. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte tra i giovani. La morte di Rita Scisciotta è una triste testimonianza dell’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale, e di fare del nostro meglio per prevenire incidenti come questo in futuro.