La notte scorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Depretis su segnalazione di un furto di catalizzatore da un’auto parcheggiata. Sul posto, i poliziotti hanno confermato la mancanza del pezzo e sono stati avvicinati da due testimoni che hanno riferito di aver visto una coppia, a bordo di uno scooter, asportare il catalizzatore dall’auto.

Grazie alle descrizioni fornite, gli operatori hanno intercettato il mezzo in via Galileo Galilei con i due sospetti a bordo. Tuttavia, il conducente ha accelerato per evitare il controllo, dando inizio ad un inseguimento. Il fuggitivo ha effettuato manovre pericolose durante la corsa, finché non si sono fermati in via Luigi Minale per tentare la fuga a piedi.

Gli agenti sono riusciti a bloccare la coppia, composta da un 33enne e una 29enne con precedenti penali, e hanno rinvenuto diversi arnesi atti allo scasso in una borsa che la donna aveva sulla pedana dello scooter.

Il 33enne è stato denunciato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre ad aver commesso violazioni al Codice della Strada come possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, guida senza patente e circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.