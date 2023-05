Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris sono stati avvicinati da alcuni passanti che, indicando un uomo in fuga, hanno raccontato che lo stesso aveva tentato di rapinare un’auto con una persona a bordo.

I poliziotti hanno raggiunto il fuggitivo e, con difficoltà, lo hanno bloccato; in quel momento, si è avvicinata la persona che era a bordo del veicolo ed ha raccontato che, mentre si trovava nella medesima via, l’uomo le si era avvicinata e, dopo aver tentato di aprire la portiera, l’aveva colpita al volto nel tentativo di sottarle la vettura ma alla sua reazione si era dato alla fuga.

Poco dopo, sono sopraggiunte altre due persone le quali hanno raccontato di essere state anch’esse aggredite dall’uomo che aveva tentato di impossessarsi delle loro auto.

R.H., 24enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.