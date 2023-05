Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno effettuato un arresto per furto.

Michele Borrelli, un uomo di 42 anni già noto alle forze dell’ordine e dipendente di un’importante società che si occupa di infrastrutture elettriche, è stato sorpreso alla guida della propria auto con il cofano carico di materiale di proprietà dell’azienda.

In particolare, gli agenti hanno trovato 54 chili di bobine di rame che erano state sottratte, materiale che è stato poi restituite al legittimo proprietario. Borrelli è finito in manette e dovrà ora affrontare un processo per il reato commesso.