Violenza in strada nel Napoletano: una donna di 40 anni di Torre Annunziata, F. L., è stata denunciata a piede libero alla Procura oplontina per lesioni, dopo aver accoltellato il marito in seguito ad una lite per motivi di gelosia nei pressi di un bar. L’uomo è stato ricoverato in ospedale sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto alle ore 6 circa di ieri mattina al corso Umberto I.

Notte di sangue a Torre Annunziata: moglie accoltella il marito dopo una lite, denunciata 40enne

La polizia del commissariato di Torre Annunziata sta conducendo le indagini, coordinata dalla Procura oplontina. Il marito ha confermato che è stata la moglie a colpirlo con un coltello, ma non ha specificato il motivo del gesto. Nel frattempo, la donna è stata rintracciata dai poliziotti nel pomeriggio, ma la sua posizione rimane al vaglio degli inquirenti.

I filmati delle telecamere private presenti in zona saranno acquisiti

La Procura di Torre Annunziata ha attivato le procedure previste dal codice rosso per questo episodio di violenza. I filmati delle telecamere private presenti in zona saranno acquisiti per capire meglio la dinamica dell’aggressione tra coniugi. Al momento, l’arma utilizzata non è stata ritrovata. Gli investigatori stanno cercando di comprendere il movente della violenta aggressione, anche se sembra che la lite coniugale per motivi di gelosia sia l’ipotesi più probabile.