Una terribile tragedia ha colpito Torre Annunziata, dove un giovane di soli 22 anni, Enrico Paduano, è morto improvvisamente per arresto cardiaco. Secondo quanto appreso, il ragazzo si trovava in casa con i suoi genitori quando ha cominciato ad avvertire un malore mentre faceva colazione ieri mattina. I suoi genitori hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma purtroppo quando l’ambulanza è arrivata, il giovane era già deceduto.

Tragedia a Torre Annunziata, muore giovane di 22 anni: “Improvviso arresto cardiaco”

La notizia ha suscitato sconcerto e dolore tra i parenti e gli amici di Enrico, che lo hanno ricordato come un ragazzo sempre allegro e pieno di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare le prime indagini e accertare le cause della morte del giovane, che abitava in via Cavour.

L’arresto cardiaco improvviso è un evento tragico e spesso imprevedibile, che può colpire chiunque, anche persone giovani e apparentemente in salute. In questi casi, la rapidità dei soccorsi è fondamentale per cercare di salvare la vita del paziente, ma purtroppo non sempre è possibile intervenire in tempo.