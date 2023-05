Viaggio nella città di Napoli, in attesa del terzo scudetto

La città di Napoli il 30 aprile si è svegliata prestissimo, intorno alle 6 del mattino i cittadini già assaporavano la vittoria del terzo scudetto calcistico mostrandosi affaccendati con i preparativi per la festa imminente. E così lungo le strade principali i partenopei, alle prime luci dell’alba, si sono mossi per ultimare gli ultimi addobbi con i colori bianco-azzurri, affiancati dal verde, bianco e rosso della bandiera italiana.

Gli striscioni colorati, sono stati legati alle ringhiere delle balconate e collegati ad alcuni palazzi presenti all’interno dei vicoli napoletani. Le fasce bianco-azzurre attraversano, sospese sopra la carreggiata, gli edifici da un lato all’altro, facendo da cornice e creando quella profondità d’immagine per lo scatto ideale. Nelle immagini di domenica, che circolano online, possiamo anche osservare le innumerevoli bandiere sventolate nelle principali piazze di Napoli: il Tricolore, la bandiera d’Italia abbinata nello stesso tessuto insieme a quella del Calcio Napoli, oltre a quelle classiche bianco-azzurre da stadio.

Ma la giornata si concluderà come già sappiamo, cioè con la festa scudetto rimandata a causa del pareggio del Napoli contro la Salernitana per 1-1. Nonostante la sconfitta della Lazio contro l’Inter (3-1 a Milano) la Società Sportiva Calcio Napoli non ha purtroppo raggiunto ancora il risultato tanto ambito.

Napoli ad 1 solo punto dal terzo scudetto

Mercoledì 3 maggio si giocherà però Lazio-Sassuolo, mentre giovedì 4 maggio il Napoli se la vedrà contro l’Udinese, nello stadio Friuli. Il Napoli si trova attualmente primo in classifica (79 punti), la Lazio invece è posizionata come seconda a 61 punti. La Juventus è a 60 punti, ma avendo pareggiato con il Bologna è matematicamente fuori. Sono in soldoni 18 punti di distanza che separano le due squadre (Napoli e Lazio). Ora, a sei giornate dalla fine del campionato di calcio di serie A, se la Lazio non dovesse sconfiggere il Sassuolo, allora sì che i napoletani potrebbero festeggiare liberamente portando lo scudetto, il terzo scudetto, in giro per tutte le strade partenopee.

E comunque va detto che il Napoli è distante solo 1 punto dal successo definitivo. Quindi per potersi dichiarare a tutti gli effetti Campione d’Italia, indipendentemente dal risultato della Lazio, gli basterà appunto un pareggio. Nel caso in cui si presentasse una vittoria della Lazio ed una sconfitta del Napoli ogni giornata di campionato si ripeterà la stessa situazione, cioè il Napoli ad 1 solo punto dallo scudetto (ripetiamo indipendentemente dalle vittorie della Lazio).

Gli scatti di domenica dalle principali piazze partenopee

Foto scattate da Andrea Ippolito