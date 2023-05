La Protezione Civile della Regione Campania ha deciso di prorogare la vigente allerta meteo per piogge e temporali fino alle 20 di martedì 2 maggio 2023. Il livello di criticità del rischio idrogeologico per temporali è giallo su tutto il territorio, con precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità. Si prevede che i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento.

Campania, prorogata l’allerta meteo al 2 maggio 2023: “Attenzione a piogge e temporali”

La Protezione Civile informa che le precipitazioni potrebbero essere repentine e intense in alcuni punti del territorio, con il rischio di causare la caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. L’impatto delle precipitazioni al suolo fa prevedere un rischio idrogeologico per temporali di livello giallo e potrebbe causare allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Prestare attenzione e adottare comportamenti adeguati

La Protezione Civile sta monitorando costantemente la situazione e consiglia ai cittadini di prestare attenzione e di adottare comportamenti adeguati per evitare possibili pericoli. Si raccomanda di non avvicinarsi a corsi d’acqua o di attraversarli con veicoli, di non sostare sotto alberi, lampioni e pali del telefono elettrico, di non usare i telefonini e gli apparecchi elettronici durante i temporali, di evitare di parcheggiare in aree soggette a allagamenti e di non superare i cordoli di sicurezza o le transenne poste per limitare l’accesso a zone a rischio. La sicurezza è fondamentale e la prevenzione è il primo passo per evitare situazioni di pericolo.