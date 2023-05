La brucellosi è una malattia infettiva causata da batteri del genere Brucella, che possono infettare diversi animali domestici come mucche, capre e pecore, ma anche animali selvatici come cinghiali e cervi in Campania. Questa malattia può essere trasmessa all’uomo attraverso il consumo di carne non cotta o latte non pastorizzato proveniente da animali infetti, ma anche attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei degli animali infetti, come sangue, urine o placenta.

Cos’è la brucellosi e perché rappresenta un rischio per la Campania

Questa settimana gli allevatori bufalini del Casertano, che da oltre un anno protestano contro il piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi e della Tbc, hanno occupato con i trattori la statale Domiziana tra i comuni di Castel Volturno e Mondragone. Molti i disagi per la circolazione, quasi bloccata. Sul posto carabinieri e polizia di stato.

Gli allevatori, rappresentati dal Coordinamento Unitario il cui portavoce è Gianni Fabbris, lamentano come il piano regionale abbia portato negli ultimi anni all’abbattimento di oltre 140mila bufale, di cui solo poco più dell’1% risultate realmente malate da analisi post-mortem, e alla chiusura di 400 aziende bufaline con 5000 posti di lavoro persi.

“Garantire il superamento e la risoluzione di alcuni nodi critici”

E annunciano che non rimuoveranno il blocco finché non sarà applicato l’ordine del giorno votato all’unanimità dal Parlamento, in cui si propone di “riqualificare” il piano regionale campano su brucellosi e Tbc sulla base dell’ordinamento comunitario e della petizione europea presentata alcune settimane fa, e di garantire così il superamento e la risoluzione di alcuni nodi critici come l’autocontrollo, l’apertura di un tavolo condiviso di confronto, la vaccinazione, la tracciabilità del latte, le opere di sistemazione del territorio.

In Campania, la brucellosi rappresenta un grave rischio per gli allevatori, che sono a stretto contatto con gli animali infetti. La malattia può causare gravi danni alla salute umana, come febbre, mal di testa, dolore addominale e muscolare, ma anche danni irreversibili agli organi, come fegato e reni.

L’utilizzo di guanti e mascherine durante la manipolazione degli animali

Per evitare la diffusione della brucellosi, è importante che gli allevatori adottino alcune precauzioni fondamentali, come l’utilizzo di guanti e mascherine durante la manipolazione degli animali, l’adozione di buone pratiche igieniche per evitare il contatto con i fluidi corporei degli animali e la vaccinazione degli animali stessi.

La Regione Campania, attraverso il Dipartimento di Sanità Animale, sta lavorando per prevenire e combattere la diffusione della brucellosi tra gli animali, promuovendo campagne di vaccinazione, controlli sanitari e monitoraggi costanti dei focolai della malattia. Tuttavia, è importante che anche gli allevatori siano consapevoli del rischio della brucellosi e adottino le misure di prevenzione necessarie per proteggere la loro salute e quella degli animali.

La brucellosi rappresenta una minaccia per la salute degli allevatori e della popolazione in generale, ma con una maggiore consapevolezza e l’adozione di buone pratiche igieniche e di vaccinazione, si può ridurre significativamente il rischio di diffusione della malattia.