Nella città di Napoli, un uomo di 53 anni è stato vittima di un’aggressione a colpi di arma bianca nella via Stendhal. Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe stato ferito con due fendenti alla schiena e uno al costato sinistro, dopo una lite sorta per motivi banali.

Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite riportate, l’uomo è riuscito a rimanere cosciente durante il trasporto in ambulanza e ad arrivare all’Ospedale del Mare in codice rosso.

Al momento, le autorità stanno indagando per individuare l’aggressore e far luce sulla dinamica dell’episodio. Non sono ancora state fornite informazioni sulle possibili cause che hanno scatenato la lite, né sulle generalità del ferito o del presunto colpevole.

Si tratta di un ennesimo episodio di violenza che ha scosso la città di Napoli, alimentando l’allarme tra i cittadini e sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza delle strade.