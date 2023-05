Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha annunciato, con una conferenza stampa tenutasi nella sede della Prefettura, che lo stadio Diego Armando Maradona aprirà le sue porte giovedì sera per consentire ai tifosi del Napoli di seguire la partita Udinese-Napoli in diretta su uno schermo gigante. La riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, che ha visto la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, ha avuto il compito di pianificare l’evento.

Otto maxischermi per la diretta del match di Udine al Maradona

“Allo stadio Maradona ci saranno otto maxischermi, due per ogni settore, per trasmettere in diretta il match di Udine e celebrare insieme. L’ingresso costerà cinque euro per tutti i settori e l’incasso sarà devoluto in beneficenza“, ha dichiarato il presidente De Laurentiis al termine della riunione.

De Laurentiis ha inoltre annunciato che la vendita dei biglietti per l’evento, iniziata subito la decisione presa dal Prefetto, è stata dedicata agli abbonati per alcune ore, fino alle ore 18:00 di oggi, per acquistare i loro biglietti. Successivamente, la vendita è stata aperta a tutti.

La festa scudetto con Paolo Sorrentino spostata in occasione della partita con la Fiorentina

La festa scudetto nello stadio Maradona che era stata organizzata domenica scorsa dopo Napoli-Salernitana, e sfumata per il pareggio ottenuto dagli ospiti, sarà riproposta domenica prossima nell’impianto di Fuorigrotta, al termine di Napoli-Fiorentina. A confermarlo sempre Aurelio De Laurentiis che ha proseguito dicendo: “Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco ai napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare, ma quei festeggiamenti li riproponiamo domenica con la Fiorentina”.

De Laurentiis: “Spesso sentivo dire che non avremmo mai vinto il campionato”

Il presidente del Calcio Napoli ha anche commentato l’entusiasmo che sta invadendo la città in questi giorni: “Spesso sentivo dire che non avremmo mai vinto il campionato, ma in estate a una domanda sui campioni che andavano via risposi che invece avremmo vinto lo scudetto. In questi giorni in città e in me c’è entusiasmo totale. Per quanto mi riguarda soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta”.

De Laurentiis ha poi sottolineato la speranza che il successo del Napoli possa ispirare i napoletani a un nuovo corso fatto di ottimismo e di orgoglio per la loro città.