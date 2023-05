Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha emanato un’ordinanza sindacale per regolamentare i possibili festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, al fine di preservare l’ordine e la sicurezza pubblica. L’ordinanza segue le specifiche prescrizioni stabilite dal questore di Napoli e prevede divieti riguardanti la vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida e tetrapak, consentendo solo la commercializzazione di bevande in bicchieri di plastica o carta presso gli esercizi pubblici e commerciali della città.

Inoltre, sono vietati la vendita e l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzie e simili, nonché di qualsiasi altro tipo di artifizio contenente miscele detonanti esplodenti. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 19:00 del 3 maggio fino alle ore 4:00 del 4 maggio e dalle ore 19:00 del 4 maggio fino alle ore 4:00 del 5 maggio su tutto il territorio cittadino.

Il sindaco ha adottato queste misure precauzionali per evitare situazioni di pericolo e potenziali danni alla proprietà, dato che in passato i festeggiamenti per la vittoria del Napoli non sono stati avulsi da disordini e comportamenti in molti casi violenti.

Il sindaco ha affermato che le autorità locali saranno impegnate a monitorare da vicino la situazione e che saranno presenti forze dell’ordine adeguate per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza dei cittadini.

Il sindaco ha anche invitato la cittadinanza a collaborare e a rispettare le prescrizioni dell’ordinanza, ricordando che queste sono finalizzate a garantire la sicurezza di tutti. Ha inoltre chiesto ai commercianti di aderire alle disposizioni, vendendo solo bevande in bicchieri di carta o plastica e astenendosi dalla vendita di fuochi d’artificio o altri prodotti potenzialmente pericolosi.

L’ordinanza è stata accolta con favore dalla maggior parte dei cittadini, che hanno riconosciuto la necessità di garantire la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti.

In ogni caso, le autorità locali sono determinate a garantire che i festeggiamenti per la vittoria del Napoli si svolgano in modo sicuro e responsabile, senza causare danni alla città o mettere a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini.