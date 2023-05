La Regione Campania ha annunciato di voler fornire un contributo finanziario per l’organizzazione della prossima edizione della Festa della Pasta a Gragnano. Questa è una notizia che ha fatto molto piacere al sindaco della città, Nello D’Auria, che ha espresso la sua gratitudine per questo importante sostegno.

Gragnano, il sindaco D’Auria: “Dalle Regione importante contributo per la festa della Pasta 2023”

La Festa della Pasta è un evento che si tiene annualmente a Gragnano, una città conosciuta in tutto il mondo per la produzione di pasta di alta qualità. La manifestazione ha l’obiettivo di valorizzare la cultura e le tradizioni legate alla pasta, promuovendo i produttori locali e il territorio circostante.

Il contributo della Regione Campania sarà un importante aiuto per l’organizzazione dell’evento, che richiederà grandi sforzi da parte degli organizzatori. Grazie a questo sostegno, sarà possibile garantire una Festa della Pasta ancora più ricca di eventi e di iniziative, in grado di coinvolgere un numero sempre maggiore di visitatori e di promuovere la cultura e le tradizioni locali.

La collaborazione tra le istituzioni e i produttori locali

Il sindaco ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale per la realizzazione di progetti come questo. La collaborazione tra le istituzioni e i produttori locali è fondamentale per promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio e per sostenere lo sviluppo economico e culturale della comunità.

L’annuncio del contributo finanziario della Regione Campania per la prossima edizione della Festa della Pasta a Gragnano è una notizia molto positiva per la città e per tutti coloro che credono nell’importanza della promozione delle eccellenze locali. La Festa della Pasta è un evento di grande rilevanza per la comunità di Gragnano e il sostegno della Regione Campania contribuirà a garantirne il successo e la crescita nel tempo.

Il primo cittadino: “Una splendida notizia per Gragnano”

“Una splendida notizia per Gragnano. La Regione Campania ha deciso di fornire un importante contributo finanziario per l’organizzazione, l’evento che abbiamo deciso di valorizzare sempre più in questi anni per dare impulso alla conoscenza e alla diffusione della cultura e delle tradizioni delle nostre produzioni tipiche. La Pasta è un’eccellenza che dà lustro al nostro territorio nel mondo intero”. Così Nello D’Auria, sindaco di Gragnano.

“La sinergia istituzionale dà sempre ottimi frutti ed ora siamo pronti a rimboccarci le maniche per la prossima straordinaria edizione della Festa della Pasta nel solco del trinomio prodotto, cultura, territorio”.