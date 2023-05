Incidente mortale ieri sera a San Giorgio a Cremano. Un 45enne originario di Ercolano, Raffaele De Crescenzo, ha perso il controllo del suo scooter e ha colpito violentemente un muro perimetrale in strada Farina, all’altezza civico 8. Per l’uomo non c’è stato scampo, è morto sul colpo.

A provocare la tragedia un insieme di fattori: sicuramente la velocità sostenuta tenuta dall’uomo coniugatasi con una probabile buca che ha fatto perdere il controllo dello scooter, senza poi considerare che la strada era resa scivolosa dalla pioggia. Fatale per il 45enne, residente a Torre del Greco, l’impatto contro il muro, certamente accelerato nella sua dinamica e particolarmente violento per le cause evidenziate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Da una prima ricostruzione, De Crescenzo ha completamente perso il controllo dello scooter appena dopo essere passato su una buca.

La salma è stata portata al Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.