Il 2 maggio di 10 anni fa il nostro giornale apriva in prima pagina con un editoriale di Antonio Irlando sulle parole di papa Francesco che invitava i giovani a “sognare in grande“. In evidenza anche la notizia del sindaco di Napoli, allora Luigi de Magistris, indagato per le buche stradali, definite un vero “attentato alla sicurezza”.

Ma in prima pagina parlavamo anche del Giro d’Italia che quell’anno partiva proprio da Napoli. Il Giro d’Italia 2013, novantaseiesima edizione della corsa si svolse dal 4 al 26 maggio 2013 per un totale di 3 339,8 km. La vittoria di Vincenzo Nibali, che completò il percorso in 84h53’28”, alla media di 39,342 km/h, precedendo il colombiano Rigoberto Urán e l’australiano Cadel Evans.

Anche quest’anno il Giro rosa vedrà protagonista la Campania con ben 4 tappe che toccheranno la nostra regione, tra cui l’attesissima Napoli-Napoli che mostrerà al mondo le bellezze paesaggistiche e culturali della nostra provincia.

Tra gli articoli di quel numero del nostro giornale anche una intervista a mons. Tommaso Caputo, da pochi mesi divenuto vescovo di Pompei, dal titolo: “Monsignor Caputo: “La Chiesa aiuterà la sua gente”

Per lo sport in pagina c’era il Napoli di Cavani e Mazzarri, l’inizio di quell’avventura che tra pochi giorni si chiamerà terzo Scudetto.

Come sempre nelle pagine del giornale tante notizie e curiosità da tutti i comuni della provincia di Napoli e da parte di quella salernitana.