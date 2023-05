Trasporti pubblici in Campania, Napoli e provincia: sarà una giornata di scioperi. A Napoli l’Anm, la società che gestisce i trasporti pubblici in città, ha fatto sapere che lo sciopero si svolgerà dalle 11 alle 15, senza fasce di garanzia per gli utenti. Lo sciopero del personale Eav (Ente Autonomo Volturno) di quattro ore, proclamato per la serata del 2 maggio, mette a rischio i collegamenti riguardanti la Circumvesuviana.

Il sindacato Confail ha indetto l’agitazione per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, in particolare per quanto riguarda l’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario e l’organizzazione del lavoro.

L’Ente Autonomo Volturno ha dichiarato che durante le quattro ore di sciopero, dalle 18 alle 22, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero. Di conseguenza, potrebbero esserci disagi e ritardi nel servizio di trasporto pubblico regionale.

“Nessuna fascia di garanzia”

L’azienda di trasporto ha invitato i cittadini a controllare il sito web www.eavsrl.it per ottenere informazioni aggiornate sull’agitazione e sulle ultime partenze garantite prima dello sciopero. Inoltre, si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di considerare l’utilizzo di mezzi alternativi di trasporto, come i mezzi privati o la bicicletta, per evitare eventuali disagi.

È importante che l’Ente Autonomo Volturno e il sindacato Confail trovino una soluzione al più presto per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro per tutti i cittadini. Nel frattempo, è fondamentale che i passeggeri si tengano informati sugli aggiornamenti relativi all’agitazione e siano pazienti in caso di eventuali ritardi o cancellazioni.