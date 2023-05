Magistrati, avvocati, docenti, professionisti ed esponenti delle forze dell’ordine a confronto a Castellammare di Stabia sul tema della violenza di genere. Un dibattito promosso dallo Studio Legale Paolillo & Partner, con l’obiettivo di individuare percorsi utili a contrastare un fenomeno purtroppo dilagante, che riguarda sempre più famiglie, anche nel territorio campano. L’evento si svolgerà venerdì 5 maggio, con inizio fissato alle 9, presso la sala Palizzi del Towers Hotel di Castellammare di Stabia.

“Violenza di genere – Forme & tutela”: convegno il 5 maggio a Castellammare di Stabia

“A 30 anni dalla definizione e riconoscimento internazionale della Violenza di Genere da parte della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti Umani (Vienna, 1993) purtroppo, ancora oggi, le notizie di cronaca e le relative aule giudiziarie sono investite di problematiche di violenza domestica, fisica, psicologica, economica e sessuale”, spiega Andrea Paolillo, titolare dello Studio Legale Paolillo & Partner.

“Come professionisti, ma ancor prima come essere umani, siamo chiamati a dare un contributo aggiuntivo”

“Come professionisti, ma ancor prima come essere umani, siamo chiamati a dare un contributo aggiuntivo, ad avere un ruolo attivo e propositivo, incentivando momenti di confronto dialettico e iniziative progettuali per arginare questo fenomeno – aggiunge Paolillo – Il convegno si propone di fornire un contributo qualificato sul tema, più che mai necessario in un contesto territoriale in cui sono crescenti gli episodi di tale forma di violenza che sfociano in epiloghi luttuosi”. Si denota anche l’accreditamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli che ha condiviso lo spirito che ha motivato la nascita dell’evento, riconoscendo n.3 crediti formativi ai partecipanti per aggiornamento professionale.