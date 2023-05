Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti in via Conte di Lemos ad Acerra poiché un uomo ha comunicato di aver aggredito la moglie.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni, il marito le aveva chiesto dei soldi ma di fronte al suo rifiuto l’aveva colpita con calci e schiaffi.

L’uomo, identificato per un 57enne acerrano, è stato arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.