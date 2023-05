Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nuova Poggioreale per una segnalazione di una persona armata a bordo di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato l’autovettura segnalata ed hanno controllato l’uomo trovandolo in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di circa 25 cm ed hanno rinvenuto nell’auto una pistola replica modello Beretta FS92 priva del tappo rosso; pertanto gli agenti, dopo averlo identificato per un 34enne di Casalnuovo, lo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.