Un maxi – schermo in piazza Roma a Pimonte per seguire Udinese – Napoli, gara che potrebbe assegnare lo scudetto al Napoli. È la decisione presa dal sindaco Francesco Somma e dall’amministrazione comunale di Pimonte, che hanno deciso così di replicare quanto già avvenuto domenica scorsa, in occasione di Napoli – Salernitana.

A Pimonte un maxi – schermo per seguire Udinese – Napoli: “Che bella la piazza colorata d’azzurro”

“Che bella la piazza colorata d’azzurro – afferma il primo cittadino – e tutti insieme in fermento per il Napoli. Saranno giorni di festa quelli che ci apprestiamo a vivere insieme e Pimonte è tutta azzurra. Un momento storico che tanti sognano da anni – continua Somma – la vittoria dello scudetto da parte del Napoli manca da ormai 33 anni.

Un intero popolo è in fermento e giovedì tiferà per la possibile vittoria matematica con sei giornate d’anticipo. Festeggiamo insieme con passione e spensieratezza, esultiamo con gioia, divertiamoci all’insegna del rispetto di tutti e del nostro paese”.

Vietare la vendita di bevande in lattina o in vetro e di vendita e utilizzo di fuochi artificiali

Preso atto della comunicazione fatta pervenire dal commissariato della polizia di stato di Castellammare di Stabia, il sindaco ha firmato un’ordinanza per vietare la vendita di bevande in lattina o in vetro, nonché la vendita e l’utilizzo di fuochi artificiali.